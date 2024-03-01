Во Владивостоке врача скорой помощи обвиняют в торговле данными о смерти граждан

Согласно данным ведомства, обвиняемая, имеющая судимость за аналогичное преступление, в период с апреля по июль 2023 года, будучи старшим врачом КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Владивосток», получила от представителя ПАО «Стикс-П» взятку свыше 200 тысяч рублей за предоставление информации о смерти граждан, их личных данных и контактов родственников умерших для оказания ритуальных услуг.