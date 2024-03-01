Во Владивостоке врача скорой помощи обвиняют в торговле данными о смерти граждан

Во Владивостоке 46-летнюю местную жительницу обвиняют в получении взятки в крупном размере за предоставление информации о смерти граждан, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморья.
Согласно данным ведомства, обвиняемая, имеющая судимость за аналогичное преступление, в период с апреля по июль 2023 года, будучи старшим врачом КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Владивосток», получила от представителя ПАО «Стикс-П» взятку свыше 200 тысяч рублей за предоставление информации о смерти граждан, их личных данных и контактов родственников умерших для оказания ритуальных услуг.
«Ранее в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В рамках обеспечительных мер наложен арест на транспортное средство Toyota Wish, принадлежащее обвиняемой», — сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.
После передачи копии обвинительного заключения дело будет передано в Ленинский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.
Напомним, в апреле 2023 года главврач Приморской краевой клинической психиатрической больницы Максим Артамонов был задержан по подозрению в получении взятки в размере 100 тысяч рублей за снятие пациента с учета в психоневрологическом диспансере без личного приема и проведения необходимых обследований.