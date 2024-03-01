В Новосибирской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность организатора контрабанды древесины

Ранее «Прецедент» сообщал, что жителя Новосибирской области осудят за контрабанду березовой древесины на 1,5 миллиона рублей. Редакция также писала о том, что в Новосибирской области хотят направить более 300 миллионов рублей на ликвидацию свалок.