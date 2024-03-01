В Новосибирской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность организатора контрабанды древесины

Отмечается, что в 2021 году житель Новосибирска организовал незаконный вывоз трех вагонов деловой древесины через таможенную границу РФ с государствами — членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. Стоимость вывезенного за границу лесоматериала, отнесенного к категории стратегически важных ресурсов, составила более 1,8 миллиона рублей.
В отношении сибиряка возбудили уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК России (незаконное перемещение через таможенную границу РФ с государствами — членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере).
Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. В целях принятия обеспечительных мер арестовано имущество сибиряка стоимостью два миллиона рублей.
Ранее «Прецедент» сообщал, что жителя Новосибирской области осудят за контрабанду березовой древесины на 1,5 миллиона рублей. Редакция также писала о том, что в Новосибирской области хотят направить более 300 миллионов рублей на ликвидацию свалок.
Егор САФРОНОВ.