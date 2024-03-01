Машина скорой помощи сбила школьника на пешеходном переходе в Усть-Куте

Днем 28 февраля в районе переулка Школьный в Усть-Куте автомобиль скорой помощи сбил мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Информацию об этом корреспонденту КП-Иркутск подтвердили в Госавтоинспекции Иркутской области.
Момент столкновения попал в объектив городской камеры видеонаблюдения. Видно, что школьник начал переходить дорогу, ускорился, когда увидел приближающийся автомобиль. Но столкновения избежать не удалось. Машина сбила ребенка с ног. Водитель вышел из машины, проверил состояние мальчика, после чего продолжил путь.
— К счастью, ребенок не пострадал. Но за то, что водитель уехал с место ДТП, составлен административный протокол, — говорят в ГИБДД.