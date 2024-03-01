Машина скорой помощи сбила школьника на пешеходном переходе в Усть-Куте

Момент столкновения попал в объектив городской камеры видеонаблюдения. Видно, что школьник начал переходить дорогу, ускорился, когда увидел приближающийся автомобиль. Но столкновения избежать не удалось. Машина сбила ребенка с ног. Водитель вышел из машины, проверил состояние мальчика, после чего продолжил путь.