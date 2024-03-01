В Красноярском крае задержали подозреваемого в серии дерзких краж

Как рассказали в региональном МВД, мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.
В середине февраля в дежурную часть поступили сообщения о вскрытии нескольких складских и офисных помещений на одной из торговых баз в Березовке. Выяснилось, что ночью неизвестный в перчатках и маске отключил освещение, а затем проник в здание. В итоге он похитил 975 тысяч рублей из касс.
Полицейские изучили место происшествия и установили автомобиль подозреваемого. С помощью системы «Безопасный город» правоохранители выяснили, что его «Тойота Камри» выехала на восток края.
— В багажнике полицейские обнаружили большую часть похищенных денег, а также вторую перчатку. Подозреваемый наличие денежных средств пытался объяснить тем, что якобы поехал покупать новый автомобиль, — добавили в МВД.
Заведено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас сотрудники полиции проверяют мужчину на причастность к аналогичным преступлениям.