В Красноярском крае задержали подозреваемого в серии дерзких краж

В середине февраля в дежурную часть поступили сообщения о вскрытии нескольких складских и офисных помещений на одной из торговых баз в Березовке. Выяснилось, что ночью неизвестный в перчатках и маске отключил освещение, а затем проник в здание. В итоге он похитил 975 тысяч рублей из касс.