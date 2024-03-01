Братчанин во время застолья забил приятеля гвоздодёром до смерти

Трагедия разыгралась в одном из частных домов. Двое мужчин в ночь с 27 на 28 февраля распивали алкоголь. В какой-то момент между ними произошёл конфликт. Словесная перепалка закончилась рукоприкладством.
На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений обвиняемый стал наносить своему знакомому удары кулаками в голову, после чего, вооружившись металлическим гвоздодёром, продолжил избивать потерпевшего, — уточняется в сообщении СУ СК РФ по Иркутской области.
56-летний мужчина от полученных травм скончался на месте. Его приятеля вскоре задержали. Суд уже отправил его в СИЗО по ходатайству следствия. Расследование уголовного дела продолжается.