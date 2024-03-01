Братчанин во время застолья забил приятеля гвоздодёром до смерти

В Братске завели уголовное дело на 35-летнего мужчину, которого обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на Следственное управление СК РФ по Приангарью.