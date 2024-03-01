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Братчанин во время застолья забил приятеля гвоздодёром до смерти

В Братске завели уголовное дело на 35-летнего мужчину, которого обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на Следственное управление СК РФ по Приангарью.
Источник: Следственный комитет РФ

Трагедия разыгралась в одном из частных домов. Двое мужчин в ночь с 27 на 28 февраля распивали алкоголь. В какой-то момент между ними произошёл конфликт. Словесная перепалка закончилась рукоприкладством.

На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений обвиняемый стал наносить своему знакомому удары кулаками в голову, после чего, вооружившись металлическим гвоздодёром, продолжил избивать потерпевшего, — уточняется в сообщении СУ СК РФ по Иркутской области.

56-летний мужчина от полученных травм скончался на месте. Его приятеля вскоре задержали. Суд уже отправил его в СИЗО по ходатайству следствия. Расследование уголовного дела продолжается.