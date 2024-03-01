За махинации с деньгами замдиректора красноярской УК грозит до 5 лет тюрьмы

В Красноярске будут судить бывшего замдиректора УК «Комфортный дом» по обвинению в хищении средств. По данным прокуратуры, с 2017 по 2021 год жильцы домов в Советском, Центральном и Октябрьском районе платили за отопление, электричество, воду и канализацию, направляя средства в управляющую компанию, однако до ресурсоснабжающих организаций доходила лишь часть средств. Остальные суммы УК тратила на посторонние нужды. Таким образом, нанесенный коммунальным предприятиям ущерб составил более 14 млн рублей.
Впрочем, сам обвиняемый свою вину не признал — бывший замдиректора утверждал, что не имел отношения к передаче средств и, таким образом, никак не мог влиять на происходящее. Что касается задолженности, то, по его словам, во всем виноваты либо сами жильцы, которые задерживали оплату, либо директор управляющей компании.
Согласно уголовной статье, теперь бывшему замдиректора грозит до 5 лет тюрьмы. Дело будет рассматриваться в Советском районном суде.