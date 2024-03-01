За махинации с деньгами замдиректора красноярской УК грозит до 5 лет тюрьмы

Впрочем, сам обвиняемый свою вину не признал — бывший замдиректора утверждал, что не имел отношения к передаче средств и, таким образом, никак не мог влиять на происходящее. Что касается задолженности, то, по его словам, во всем виноваты либо сами жильцы, которые задерживали оплату, либо директор управляющей компании.