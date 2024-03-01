В Самарской области экс-чиновница обвиняется в мошенничестве и воспрепятствовании предпринимательской деятельности

Экс-чиновнице инкриминируется воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ч. 1 ст. 169 УК РФ) и мошенничество с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.



Следствие установило, что в 2022 году в отдел архитектуры обратился представитель компании-застройщика ООО «Висла» для получения градостроительных планов земельных участков на проектирование объектов капитального строительства. Бывшая чиновница потребовала от предпринимателя оплатить запрошенную услугу, хотя та должна была предоставляться бесплатно.



После этого строительная компания направила соответствующие заявки, и отдел архитектуры выставил организации счета за оказанные услуги на общую сумму 84 тыс. руб. Они были оплачены с помощью переводов на счет проектно-производственного архитектурно-планировочного бюро, которым руководила фигурантка дела. В настоящее время уголовное дело в отношении бывшей чиновницы передано в Приволжский районный суд.



Георгий Портнов.