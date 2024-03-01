«Попал в грязевую ловушку». Школьник застрял по пояс в грязи в Минске

Минский школьник застрял по пояс в грязи, ему помогли спасатели. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС.
Инцидент с застрявшим в грязи минским школьником произошел 29 февраля. В МЧС около 17.30 часов позвонили очевидцы, которые сообщили, что на улице Надеждинской в грязи застрял ребенок, которому требуется помощь.
— Мальчик 2014 года рождения гулял после уроков и попал в грязевую ловушку, — рассказали в пресс-службе.
Спасатели оперативно прибыли по вызову, и уже в 17.50 часов мальчик был спасен из грязевой ловушки. Ребенка извлекли из грязи, закрепив на его поясе специальный трос.
— Мальчик не пострадал, — прокомментировали в МЧС.