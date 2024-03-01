Едва не попала под колеса: косуля заявилась в приморский город

Косуля решила прогуляться в Лесозаводске, а после и устроить пробежку. Она устроила опасную ситуацию на дороге, однако все разрешилось благополучно, подобности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Косуля оказалась прямиком перед проезжающими мимо машинами, одна из них едва не наехала на животное. К счастью, водитель успел вовремя затормозить и предотвратить ДТП.
Напомним, что в последнее время косули стали часто выходить к людям. Так, одна показалась перед жителями Чугуевки. Олененка сначала спутали с тигром.
Ранее «КП» писало о жаркой ночи амурской тигрицы.