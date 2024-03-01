Мэр Дзержинска рассказал об уничтожении над городом беспилотников ВСУ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 мар — РИА Новости. Жертв и разрушений в результате уничтожения трёх беспилотников в нижегородском Дзержинске нет, промышленные объекты работают штатно, заявил глава города Иван Носков.
Ранее Минобороны России сообщило о том, что три украинских БПЛА перехвачены над территорией Нижегородской области.
«Сегодня ночью средствами радиоэлектронной борьбы была подавлена атака трех беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территорию промзоны Дзержинска Нижегородской области. Жертв и разрушений нет, на месте работают экстренные службы. Промышленные объекты функционирует в штатном режиме», — написал Носков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Нижегородская область является одним из центров сосредоточения важнейших промышленных объектов, «руководство которых, как и руководство области, понимают важность и необходимость выстраивания эффективных мер защиты нижегородцев и предприятий от возможных атак с воздуха».
«Сегодня в Нижегородской области мы видим неоспоримое преимущество работы нашего военно-промышленного комплекса и военных. Средства РЭБ дают эффективный ответ на имеющие место атаки беспилотников противника».