Два человека погибли на пожаре в Ачинске

«Предварительно установлено, что в доме проживали два брата. Накануне трагедии они употребляли алкоголь в компании женщины, с которой старший поддерживал близкие отношения. Когда возникло возгорание, проснулся младший брат и вызвал пожарных. В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела 38-летнего мужчины и женщины (ее личность еще не установлена) с признаками термического воздействия огня».