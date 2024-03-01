Два человека погибли на пожаре в Ачинске

Возгорание произошло вечером 29 февраля на улице Майская, огонь охватил 80 квадратов площади. Локализовали пожар в 21:54, а ликвидировали только в 00:31, рассказали в МЧС. На месте работали 12 пожарных и 3 автоцистерны.
Как сообщили в СК, по факту случившегося проводится процессуальная проверка:
«Предварительно установлено, что в доме проживали два брата. Накануне трагедии они употребляли алкоголь в компании женщины, с которой старший поддерживал близкие отношения. Когда возникло возгорание, проснулся младший брат и вызвал пожарных. В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела 38-летнего мужчины и женщины (ее личность еще не установлена) с признаками термического воздействия огня».
Следствие рассматривает две причины пожара: неосторожное обращение с источником огня, либо нарушение правил эксплуатации печи. Назначены судебные экспертизы.