В феврале Приморье потеряло 22 человека в ДТП

В ГАИ раскрыли статистику ДТП, зарегистрированных в Приморском крае в феврале этого года. По данным УМВД Приморского края, наибольшее количество ДТП зарегистрировано во Владивостоке, Уссурийске и Находке, сообщает ИА PrimaMedia.
Как пояснили в региональной Госавтоинспекции, в феврале этого года на территории региона зарегистрировано 164 ДТП с пострадавшими, 22 человека погибли, 191 — травмирован.
«138 автоаварий произошли, в основном, из-за следующих нарушений ПДД РФ водителями транспортных средств. В 100 случаях фигурируют сопутствующие нарушения ПДД РФ, в том числе: управление транспортом лицом, не имеющим права на управление; управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения; оставление места ДТП», — уточнили сотрудники УМВД.
Участников дорожного движения полиция просит быть взаимовежливыми, соблюдать правила дорожного движения.