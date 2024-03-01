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В феврале Приморье потеряло 22 человека в ДТП

Трагичную статистику по ДТП в Приморском крае раскрыли в полиции региона.
Источник: PrimaMedia.ru

В ГАИ раскрыли статистику ДТП, зарегистрированных в Приморском крае в феврале этого года. По данным УМВД Приморского края, наибольшее количество ДТП зарегистрировано во Владивостоке, Уссурийске и Находке, сообщает ИА PrimaMedia.

Как пояснили в региональной Госавтоинспекции, в феврале этого года на территории региона зарегистрировано 164 ДТП с пострадавшими, 22 человека погибли, 191 — травмирован.

Наибольшее количество ДТП с пострадавшими зарегистрировано во Владивостоке (67 ДТП), Уссурийске (18 ДТП) и Находке (16 ДТП). А самое аварийно-опасное время — с 7 утра до 11:00.

«138 автоаварий произошли, в основном, из-за следующих нарушений ПДД РФ водителями транспортных средств. В 100 случаях фигурируют сопутствующие нарушения ПДД РФ, в том числе: управление транспортом лицом, не имеющим права на управление; управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения; оставление места ДТП», — уточнили сотрудники УМВД.

Участников дорожного движения полиция просит быть взаимовежливыми, соблюдать правила дорожного движения.