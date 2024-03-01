В феврале Приморье потеряло 22 человека в ДТП

В ГАИ раскрыли статистику ДТП, зарегистрированных в Приморском крае в феврале этого года. По данным УМВД Приморского края, наибольшее количество ДТП зарегистрировано во Владивостоке, Уссурийске и Находке, сообщает ИА PrimaMedia.