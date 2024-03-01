Под Самарой произошел большой пожар — загорелись 2 частных дома

Это не единственный пожар, случившийся в Самарской области в эти сутки. Так, в 13:47 в Чапаевске на улице Макаренко, 18, загорелся производственный ангар. Для борьбы с огнем было привлечено 27 человек пожарных и семь пожарных машин. В 15:13 пожар на площади 60 квадратных метров был потушен. Эвакуация людей не проводилась, никто не пострадал.