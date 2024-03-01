Под Самарой произошел большой пожар — загорелись 2 частных дома

В последний день зимы в Волжском районе произошел большой пожар — в посёлке Подстепновка на улице Рабочей, 30, загорелись два частных дома и надворные постройки.
Пожарные были вызваны в 17:10, 29 февраля. На тушение направили 86 человек пожарных личного состава и 28 пожарных машин. Пламенем было охвачено 200 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Локализовать горение удалось в 17:53. Полностью пожар был потушен в 19:37. Жертв удалось избежать — никто не погиб и не пострадал.
Это не единственный пожар, случившийся в Самарской области в эти сутки. Так, в 13:47 в Чапаевске на улице Макаренко, 18, загорелся производственный ангар. Для борьбы с огнем было привлечено 27 человек пожарных и семь пожарных машин. В 15:13 пожар на площади 60 квадратных метров был потушен. Эвакуация людей не проводилась, никто не пострадал.
Ещё об одном пожаре сообщил Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям. В Октябрьске на улице Железнодорожной в 04:03 загорелся частный жилой дом площадью 40 квадратных метров. Десять пожарных потушили открытое горение в течении получаса — в 04 36, полностью пожар был потушен в 05:30. Здесь также люди не пострадали.
Причины пожаров устанавливаются.