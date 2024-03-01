Воронежцам рассказали, где ночью были сбиты украинские беспилотники

В ночь на пятницу, 1 марта, дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Белгородской области. Еще три беспилотника были перехвачены над территорией Нижегородской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Поздно вечером накануне, около 23:00 РИА «Воронеж» сообщало, что средства обнаружения зафиксировали пять беспилотников, которые двигались в сторону Воронежа.
В рассылке МЧС, которую получали горожане сообщалось, что БПЛА движутся со стороны Курской области, где, как раз, по сообщению Министерства обороны, около 22:00 дежурными средствами ПВО был зафиксирован и уничтожен беспилотник.
В 0:37 правительство Воронежской области объявило отбой опасности и сообщило, что оперативная обстановка в регионе спокойная.