Воронежцам рассказали, где ночью были сбиты украинские беспилотники

В ночь на пятницу, 1 марта, дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Белгородской области. Еще три беспилотника были перехвачены над территорией Нижегородской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.