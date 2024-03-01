Под завалами дома обнаружили тело омича

Как сообщили в ГУ МЧС по Омской области, к моменту прибытия пожарных горел дом на всей площади в 60 квадратных метров, а также обрушилась кровля. Заявлено, что во время ликвидации возгорания под завалами дома обнаружили тело мужчины.
«Дознаватели МЧС России провели осмотр места происшествия, который позволил сделать первоначальное предположение о месте очага пожара и причине его возникновения. Наиболее вероятная причина пожара — неправильное устройство или неисправность печного отопления», — сообщили в ведомстве.