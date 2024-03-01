Под завалами дома обнаружили тело омича

Как сообщили в ГУ МЧС по Омской области, к моменту прибытия пожарных горел дом на всей площади в 60 квадратных метров, а также обрушилась кровля. Заявлено, что во время ликвидации возгорания под завалами дома обнаружили тело мужчины.