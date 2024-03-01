Раскрыта загадка исчезновения подростка в Петербурге 26 лет назад

В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве 25-летней давности. Об этом стало известно Агентству журналистских расследований (АЖУР) 1 марта.
В 1998 году в Петербурге пропал 17-летний молодой человек, живший на Камышовой улице в Приморском районе. Было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали позавчера, 28 февраля 2024 года, в Адлере и доставили в Петербург. Это мужчина 1977 года рождения, сварщик, зарегистрированный в Тосненском районе Ленобласти, но проживавший в Адлере (Краснодарский край). Предполагается, что в августе 1998 года на лестничной клетке в доме по 4-й Советской улице у него произошёл конфликт с тем самым юношей. Мужчина ударил парня рукой в горло, и тот упал. Поскольку юноша не подавал признаков жизни, мужчина закопал его неподалёку, в Центральном районе города. Сейчас его останки ищут.
Мужчина задержан на основании статьи 91 УПК РФ и помещен в ИВС. Он хорошо знаком правоохранителям. В последние годы он несколько раз осуждался за различные преступления, в частности грабежи.
По данным «Фонтанки», мужчина успел жениться и развестись, отсидеть за причинение тяжкого вреда со смертельным исходом и имущественные преступления, освободиться условно-досрочно и совершить очередной грабёж. В конце 2015 года Фрунзенский суд приговорил его к году и 8 месяцам в колонии строгого режима. Согласно материалам, фигурант избил прохожего, наступил ему на руку и отобрал телефон.