В Перми мужчину будут судить за ложное сообщение о бомбе в больнице

Мужчину из Перми будут судить за ложный донос о бомбе в больнице, сообщает прокуратура Пермского края.
История произошла 22 сентября 2023 года в Мотовилихе. По данным следствия, местный житель выпил и решил позвонить в экстренные службы, чтобы сообщить о том, что в городской клинической больнице № 4 заложена бомба. Сотрудники правоохранительных органов выехали на место, но не нашли устройство. После допроса мужчины выяснилось, что речь идёт о хулиганстве.
Уголовное дело передано в суд. Как сообщают в прокуратуре, мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
Ранее сайт perm.aif.ru писал, как в январе 2024 года распространилось сообщение о бомбе в пермской школе № 101. В Telegram-каналах появилась информация о том, что образовательное учреждение заминировано. После проверки специалисты краевого минтербеза сообщили, что информация ложная.