В Перми мужчину будут судить за ложное сообщение о бомбе в больнице

История произошла 22 сентября 2023 года в Мотовилихе. По данным следствия, местный житель выпил и решил позвонить в экстренные службы, чтобы сообщить о том, что в городской клинической больнице № 4 заложена бомба. Сотрудники правоохранительных органов выехали на место, но не нашли устройство. После допроса мужчины выяснилось, что речь идёт о хулиганстве.