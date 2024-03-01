Пенсионерка из Петербурга перевела мошенникам почти 17 млн рублей. Это рекорд

Схема все та же — неизвестные звонили пожилой женщине и представлялись сотрудниками различных служб. Они уверяли даму, что нужно обезопасить свои накопления, иначе их украдут жулики. Пенсионерка поддалась на уговоры и перевела мошенникам почти 17 млн рублей. Примечательно, что петербурженка передавала и переводила деньги с лета. Сотрудники банков говорили ей, что ее обманывают мошенники, но женщина никому не хотела верить.