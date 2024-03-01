«Ъ»: В академии Можайского нашли более 80 «мертвых душ»

Более 80 «мертвых душ» обнаружено при проверке опытно-конструкторских работ, выполненных Военно-космической академией имени Можайского по заказам Минобороны, сообщил «Коммерсантъ».
По данным издания, организованную группу расхитителей выявили сотрудники главного военного следственного управления СКР, проверяя материалы ФСБ и прокуратуры. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Речь идёт о контрактах с военным ведомством ОКР «СПО-ЦУиМ» и «Прима-ВКА-ЭП» в период с 2021 года по конец 2023-го. Как предполагается, ведущие сотрудники академии включили в число соисполнителей проектов данные в отношении 82 работников научно-учебного центра вуза, хотя реального участия они не принимали. На них было выписано по договорам 8,44 миллиона рублей, участники махинаций присвоили их себе.
По версии следствия, деньги на них списывали начальники двух кафедр военного вуза, которым помогали преподаватели. Задержаны четверо: начальник кафедры сетей и систем связи космических комплексов, доктор технических наук, профессор Кирилл Цветков, начальник кафедры космической радионавигации, доктор технических наук, доцент Андрей Назаров, его заместитель Владимир Авдеев и преподаватель Артемий Павлов. Назаров и Авдеев признали причастность к хищениям в полном объеме и раскрыли механизм. Двое других признали вину частично. Все четверо отправлены под домашний арест, на днях его продлили до апреля. Следователи устанавливают их сообщников и новые эпизоды.
Начальник академии генерал-майор Анатолий Нестечук заявил изданию, что ничего не знает о хищениях. «У нас все нормально», — сказал он.