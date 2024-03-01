«Ъ»: В академии Можайского нашли более 80 «мертвых душ»

По данным издания, организованную группу расхитителей выявили сотрудники главного военного следственного управления СКР, проверяя материалы ФСБ и прокуратуры. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Речь идёт о контрактах с военным ведомством ОКР «СПО-ЦУиМ» и «Прима-ВКА-ЭП» в период с 2021 года по конец 2023-го. Как предполагается, ведущие сотрудники академии включили в число соисполнителей проектов данные в отношении 82 работников научно-учебного центра вуза, хотя реального участия они не принимали. На них было выписано по договорам 8,44 миллиона рублей, участники махинаций присвоили их себе.