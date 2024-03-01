В Самаре вынесли приговор главарям экстремистской организации «Граждане СССР»

В 2023 г. правоохранители пресекли деятельность в Самарской области пяти предполагаемых представителей экстремистской группы. Далее в отношении предполагаемых основных функционеров по фамилиям Рукавишникова, Овчинникова, Синцова и Гайнутдинова были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ («Участие в деятельности организации, в отношении которой судом принято вступившее в силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности»).