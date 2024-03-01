Ребёнок провалился под лёд на реке Ишим

«Семилетний мальчик после обеда вместе с другом вышел прогуляться по набережной, заигравшись, дети вышли на лед. В какой-то момент лед треснул и один из детей провалился в воду. Увидев неподалеку рыбаков, мальчик побежал к ним и рассказал о трагедии. Практически мгновенно рыбаки пришли на помощь утопающему мальчику», — говорится в сообщении.