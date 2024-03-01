Владельцы детских садов незаконно обогатились на госвыплатах в Шымкенте

«Приговором суда заведующий детским садом “Тастулек” Бижанов А. осужден к трём годам ограничения свободы, заведующая детским садом “Али и Айя” Рысбекова Г. приговорена к лишению свободы сроком на три года и шесть месяцев с пожизненным лишением права занимать должность в государственных организациях. Основанием для вынесения более сурового наказания Рысбековой Г. послужило то, что последняя совершила преступление, имея непогашенную судимость», — сообщили в прокуратуре.