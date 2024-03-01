Белорусов предупредили о новом мошенничестве, связанном с именем «Белпочты»

В «Белпочта» сообщили, что белорусы могут стать жертвой новой мошеннической схемы.
Так, белорусам в мессенджерах стали приходить сообщения о якобы отправленных посылках с необходимостью уточнения адреса доставки. В сообщении мошенники присылают ссылку, которая ведет на фишинговый сайт, где предлагают ввести данные и оплатить тариф за услугу.
— «Белпочта» не рассылает сообщения подобного характера, — подчеркнули в пресс-службе.
На предприятии посоветовали белорусам быть внимательными при переходе по ссылкам в интернете. А также пользоваться официальным сайтом «Белпочты».