Белорусов предупредили о новом мошенничестве, связанном с именем «Белпочты»

Так, белорусам в мессенджерах стали приходить сообщения о якобы отправленных посылках с необходимостью уточнения адреса доставки. В сообщении мошенники присылают ссылку, которая ведет на фишинговый сайт, где предлагают ввести данные и оплатить тариф за услугу.