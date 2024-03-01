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Белорусов предупредили о новом мошенничестве, связанном с именем «Белпочты»

«Белпочта» сообщила о мошеннической рассылке от ее имени.
Источник: Комсомольская правда

В «Белпочта» сообщили, что белорусы могут стать жертвой новой мошеннической схемы.

Так, белорусам в мессенджерах стали приходить сообщения о якобы отправленных посылках с необходимостью уточнения адреса доставки. В сообщении мошенники присылают ссылку, которая ведет на фишинговый сайт, где предлагают ввести данные и оплатить тариф за услугу.

— «Белпочта» не рассылает сообщения подобного характера, — подчеркнули в пресс-службе.

На предприятии посоветовали белорусам быть внимательными при переходе по ссылкам в интернете. А также пользоваться официальным сайтом «Белпочты».