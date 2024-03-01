Привязал к машине и тащил следом: тюбинг с детьми врезался в бетонные блоки по вине отца в Хабаровске

Инцидент попал на запись камеры наблюдения. На видео видно, как сразу после несчастного случая перепуганный отец выскакивает из машины и бежит к детям. В это время один ребенок пытается самостоятельно подняться, а второй продолжает неподвижно лежать на снегу.