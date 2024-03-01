Привязал к машине и тащил следом: тюбинг с детьми врезался в бетонные блоки по вине отца в Хабаровске

В Хабаровске будут судить отца, по вине которого пострадали дети. Мужчина решил прокатить сыновей на ватрушке, привязав ее к машине. Один неудачный поворот, и тюбинг занесло в стоящие на обочине бетонные блоки…
ОПАСНЫЕ ИГРЫ
Случай произошел еще в ноябре прошлого года. В городе только-только выпал долгожданный первый снег и 36-летний хабаровчанин решил развлечь своих сыновей катанием на ватрушке. Мужчина привязал надувной тюбинг к своему «Лексусу», усадил детей и нажал на педаль газа.
Петляя по двору, водитель вошел в поворот, не рассчитав скорость. Ватрушка бесконтрольно полетела в сторону, где стоял поддон со стройматериалами. Дети со всего размаха врезались в бетонные блоки, вылетев из тюбинга.
Инцидент попал на запись камеры наблюдения. На видео видно, как сразу после несчастного случая перепуганный отец выскакивает из машины и бежит к детям. В это время один ребенок пытается самостоятельно подняться, а второй продолжает неподвижно лежать на снегу.
— Один из ребят серьезно пострадал. Пятилетний мальчик получил тяжелые травмы головы. У второго были только ушибы, — рассказала «КП» — Хабаровск" старший помощник прокурора Хабаровского края по работе со СМИ Анна Исаева.
Как стало известно «Комсомолке», в больнице пострадавшему мальчику диагностировали перелом основания черепа. Ему пришлось пройти долгое лечение, но на сегодняшний день с ребенком все хорошо — он полностью восстановился.
ОТЦА НАКАЖУТ
После случившегося на мужчину завели уголовное дело. Его обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжелого вреда здоровью.
— На момент этой аварии отец детей уже был лишен водительских прав за нарушение ПДД. Он вообще не мог садиться за руль, — добавила Анна Исаева.
Материалы уголовного дела рассмотрит Центральный районный суд Хабаровска. Максимальное наказание, которое может грозить отцу, — лишение свободы на срок от трех до семи лет.