Мэр Дзержинска рассказал о подавлении трех беспилотников

Носков уточнил, что жертв и разрушений в результате происшествия не было, а промышленные предприятия работают в штатном режиме. Мэр отметил, что в Нижегородской области сосредоточены «важнейшие промышленные объекты». Руководство предприятий и области понимают важность защиты региона «от возможных атак с воздуха», подчеркнул он.