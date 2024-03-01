Возможно дезориентирован: китаец бесследно пропал во Владивостоке

На вид пропавшему 20 лет, рост около 170 сантиметров, худощавое телосложение, черные короткие волосы. В день пропажи на нем был фиолетовый пуховик с синими вставками, черные джинсы и такого же цвета кроссовки на белой подошве. Из особых примет — на нем может быть каштановый парик с длинными волосами.