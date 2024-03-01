Возможно дезориентирован: китаец бесследно пропал во Владивостоке

Во Владивостоке разыскивают бесследно пропавшего китайца. 24-летний Ху Чянью 29 февраля вышел в обеденное время из гостиницы на Гоголя, 10А, и до сих пор не вернулся. Волонтеры организации «ПримПоиск» опубликовали ориентировку. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
На вид пропавшему 20 лет, рост около 170 сантиметров, худощавое телосложение, черные короткие волосы. В день пропажи на нем был фиолетовый пуховик с синими вставками, черные джинсы и такого же цвета кроссовки на белой подошве. Из особых примет — на нем может быть каштановый парик с длинными волосами.
Волонтеры также предупредили, что Ху Чянью может быть дезориентирован.
Все, кто что-либо знают о местонахождении пропавшего, могут обратиться по телефонам 8−423−226−71−71, 102, 112 (полиция) или 8−924−009−92−21, 8−914−721−22−32 (волонтеры "ПримПоиска).