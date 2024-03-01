Жительнице Новосибирска коллекторы угрожали отрезать голову из-за долга сына

По данным передачи «Экстренный вызов 112», сын потерпевшей Анны Ф. взял у микрофинансовой организации деньги в 2023 году, однако не выплачивал долг. Тогда неизвестные переключились на женщину и стали угрожать расправой за долг сына, о котором она даже тогда и не знала.