Жительнице Новосибирска коллекторы угрожали отрезать голову из-за долга сына

Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.
Следователи начали проверку по ст. 137 УК РФ и ст. 163 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни, вымогательство).
По данным передачи «Экстренный вызов 112», сын потерпевшей Анны Ф. взял у микрофинансовой организации деньги в 2023 году, однако не выплачивал долг. Тогда неизвестные переключились на женщину и стали угрожать расправой за долг сына, о котором она даже тогда и не знала.
«Просто мне позвонили и начали оскорблять. Унизительные оскорбления, волосы дыбом», — рассказала она.
По её словам, коллекторы узнали, где она живет, где она работает и какая у неё зарплата.
Испугавшаяся Анна написала обращение в ГУФССП России по Новосибирской области. Сотрудники ведомства выявили нарушения со стороны микрофинансовой организации в виде отсутствия согласия на взаимодействие с третьими лицами, а также разглашение информации третьим лицам. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщила ведущий специалист-эксперт пресс-службы ведомства Оксана Чуб.
Организации назначили штраф в 125 тысяч рублей, который она уже оплатила.