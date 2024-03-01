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Жительнице Новосибирска коллекторы угрожали отрезать голову из-за долга сына

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после угроз коллекторов жительнице Новосибирска.
Источник: Сиб.фм

Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

Следователи начали проверку по ст. 137 УК РФ и ст. 163 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни, вымогательство).

По данным передачи «Экстренный вызов 112», сын потерпевшей Анны Ф. взял у микрофинансовой организации деньги в 2023 году, однако не выплачивал долг. Тогда неизвестные переключились на женщину и стали угрожать расправой за долг сына, о котором она даже тогда и не знала.

По её словам, неизвестные ей звонили с разных номеров и обещали отрезать голову, прислав соответствующий ролик. Анне из-за угроз пришлось жить у родственников, она боялась за своего младшего ребёнка — ему также угрожали расправой.

«Просто мне позвонили и начали оскорблять. Унизительные оскорбления, волосы дыбом», — рассказала она.

По её словам, коллекторы узнали, где она живет, где она работает и какая у неё зарплата.

Испугавшаяся Анна написала обращение в ГУФССП России по Новосибирской области. Сотрудники ведомства выявили нарушения со стороны микрофинансовой организации в виде отсутствия согласия на взаимодействие с третьими лицами, а также разглашение информации третьим лицам. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщила ведущий специалист-эксперт пресс-службы ведомства Оксана Чуб.

Организации назначили штраф в 125 тысяч рублей, который она уже оплатила.