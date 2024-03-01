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В Бухаре в результате взрыва газа в магазине погиб человек — видео

Из-за взрыва газа, произошедшего в подвале магазина автозапчастей, обрушились бетонные плиты. Один человек скончался на месте, еще один человек был доставлен в больницу.
Источник: t.me/videobormi

1 марта в 08:57 произошел взрыв газа в подвале магазина автозапчастей, расположенного в двухэтажном здании в Бухаре, в результате которого обрушились 2 бетонные плиты первого этажа здания. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По предварительной информации, один гражданин от полученных травм скончался на месте происшествия, еще один гражданин с различными травмами был доставлен в больницу.

В настоящее время устанавливаются причины взрыва и размер ущерба. Пожара на месте происшествия не было.

На месте работают руководство областного и городского УЧС, пожарно-спасательные расчеты, сотрудники ОВД, прокуратуры, Худудгазтаъминот и регионального управления здравоохранения. По данному факту ведется предварительное расследование.