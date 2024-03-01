Дело палача Хатыни Катрюка: завершено судебное следствие

МИНСК, 1 мар — Sputnik. Верховный суд Беларуси завершил судебное следствие по уголовному делу в отношении карателя Хатыни Владимира Катрюка, в нем объявлен перерыв, сообщили Sputnik в пресс-службе ВС.
Дело о геноциде суд начал рассматривать 8 февраля, по нему проходят почти 50 свидетелей.
«Прения сторон по делу Катрюка начнутся 13 марта в 10:00», — сообщили Sputnik в пятницу в Верховном суде.
В настоящее время в слушаниях объявлен перерыв. Государственное обвинение поддерживают два прокурора, Катрюка защищает адвокат.
Уроженец Украины Катрюк (умер в Канаде в 2015 году) обвиняется в геноциде белорусского народа. Как следует из обвинения, которое зачитали прокуроры в первый день суда, он был в составе 118-го карательного батальона и участвовал в расстрелах мирного населения, сжигал деревни.
В обвинении говорится, что Катрюк действовал совместно с нацистскими преступниками, которым после ВОВ были вынесены приговоры, в том числе смертная казнь.
Перечисляя факты убийств, уничтожения населенных пунктов, государственный обвинитель назвал все фамилии жителей Хатыни, в сожжении которой участвовал Катрюк.
Также ему вменяется в вину, что он добивал людей, которые пытались спастись из горящего сарая. По словам прокурора, Катрюк стрелял в Иосифа Каминского (один из тех, кто выжил в Хатыни и стал прототипом памятника в мемориальном комплексе).
Дело о геноциде
Два с половиной года назад Генеральная прокуратура Беларуси приступила к расследованию уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Сейчас в деле уже более 500 томов.
Почти все послевоенные дела нацистских преступников рассекречены в Беларуси. В отдельное уголовное производство выделено дело нацистского преступника Владимира Катрюка, который умер в Канаде в 2015 году. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье геноцид.