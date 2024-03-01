Дело палача Хатыни Катрюка: завершено судебное следствие

Также ему вменяется в вину, что он добивал людей, которые пытались спастись из горящего сарая. По словам прокурора, Катрюк стрелял в Иосифа Каминского (один из тех, кто выжил в Хатыни и стал прототипом памятника в мемориальном комплексе).