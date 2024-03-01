В СВО погиб военнослужащий из Нытвенского округа

Сегодня в Нытвенском округе прощаются с военнослужащим Сергеем Есюниным, погибшим в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.