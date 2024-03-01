Сергей Есюнин проходил военную службу по контракту. Погиб при исполнении боевой задачи 17 февраля вблизи поселка Авдеевка Донецкой Народной Республики.
Церемония прощания проходит в Доме досуга деревни Постаноги.
В СВО погиб военнослужащий из Нытвенского округа
Сегодня в Нытвенском округе прощаются с военнослужащим Сергеем Есюниным, погибшим в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
Сергей Есюнин проходил военную службу по контракту. Погиб при исполнении боевой задачи 17 февраля вблизи поселка Авдеевка Донецкой Народной Республики.