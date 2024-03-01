Готовили теракты в Крыму: ФСБ задержала агентов спецслужб Украины

«ФСБ России проводятся мероприятия по пресечению диверсионно-террористической деятельности агентуры украинских спецслужб на территории Крымского полуострова. В результате проведенных мероприятий задержан житель Симферополя, гражданин России 1984 года рождения, планировавший по указанию спецслужб Украины совершение террористического акта на одном из транспортных объектов в Республике Крым», — говорится в сообщении.
Кроме того, злоумышленник оказывал пособническую помощь диверсионной группе главного управления разведки минобороны Украины, которая в мае 2023 года совершила подрыв железнодорожного полотна в Симферопольском районе.
У задержанного изъяли радиоуправляемое самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия с поражающими элементами, исполнительное устройство, электродетонаторы, пластичное взрывчатое вещество зарубежного производства. В телефоне нашли переписку, подтверждающую планы по совершению теракта на путях железнодорожного сообщения в Симферопольском районе Крыма.
Также сотрудники ФСБ задержали гражданку России и Украины 1986 года рождения, которая была завербована украинскими спецслужбами для подготовки в Севастополе теракта против военнослужащего Черноморского флота.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ» и «Террористический акт». Суд заключил их под стражу. Фигуранты сотрудничают со следствием и дают признательные показания, добавили в ведомстве.
В конце февраля сотрудники ФСБ задержали в Крыму агента украинских спецслужб, который по заданию украинской военной разведки собирал сведения о местах дислокации и маршрутах перемещения подразделений Росгвардии в зоне проведения СВО. Информация предназначалась для нанесения ракетно-артиллерийских ударов по личному составу и военной технике Росгвардии.
В феврале этого года вступил в силу приговор в отношении четырех граждан Украины, осужденных за шпионаж. Суд приговорил их к 16-ти, 15-ти, 13-ти и 12-ти годам колонии строгого режима соответственно.
В январе в Ростове-на-Дону арестовали двух россиян, которые за денежное вознаграждение согласились собирать и передавать украинским спецслужбам информацию о подразделениях российских войск, принимающих участие в специальной военной операции.