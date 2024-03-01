Готовили теракты в Крыму: ФСБ задержала агентов спецслужб Украины

В конце февраля сотрудники ФСБ задержали в Крыму агента украинских спецслужб, который по заданию украинской военной разведки собирал сведения о местах дислокации и маршрутах перемещения подразделений Росгвардии в зоне проведения СВО. Информация предназначалась для нанесения ракетно-артиллерийских ударов по личному составу и военной технике Росгвардии.