Дорогу смыло паводком: экс-чиновника осудили в области Жетысу

В 2023 году общественный резонанс вызвала разрушенная из-за смыва талыми водами дорога к ст. Малайсары в Кербулакском районе.
Прокурорская проверка установила грубые нарушения при проведении ремонтных работ на данном участке.
Тогда спецпрокурорами было начато досудебное расследование по ст.361 ч.4 п. 3 Уголовного кодекса. Расследование показало, что работы проведены без проектно-сметной документации и экспертизы под видом текущего ремонта. В результате не была расчитана пропускная способность водоотведения и не обеспечено качество работ, что привело к разрушению дороги.
Ущерб, причиненный государству, составил более 22 млн тенге.
Суд назначил наказание не связанное с лишением свободы с учетом признания вины, возраста подсудимого и полного возмещения ущерба.
Приговор не вступил в законную силу.