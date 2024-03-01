Дорогу смыло паводком: экс-чиновника осудили в области Жетысу

Тогда спецпрокурорами было начато досудебное расследование по ст.361 ч.4 п. 3 Уголовного кодекса. Расследование показало, что работы проведены без проектно-сметной документации и экспертизы под видом текущего ремонта. В результате не была расчитана пропускная способность водоотведения и не обеспечено качество работ, что привело к разрушению дороги.