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Челябинского предпринимателя оставили в СИЗО: обвиняется в даче взятки мэру

ТРОИЦК, 1 марта, ФедералПресс. Предпринимателя из Троицка Дмитрия Виноградова оставили в СИЗО до 12 апреля. По данным следствия, он дал взятку мэру города Александру Виноградову.

«Областной суд, с учетом позиции прокурора, отказал защитнику в удовлетворении жалобы. Меру пресечения в виде заключения под стражей оставил без изменения», — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Сторона защиты в апелляции просила смягчения меры пресечения до домашнего ареста или залога.

Адвокат уточнил, что на это есть основания: с его клиентом заключено досудебное соглашение. Однако суд не изменил своего решения.

По версии следствия, Виноградов получил беговую дорожку взамен на разрешение строительства. Мэр должен был ускорить получение разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию нежилого здания, а также помочь в согласовании и подписании документации во время строительства.

Центральный районный суд продлил меру пресечения мэру Троицка Александру Виноградову минимум до 12 апреля.