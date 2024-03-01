Челябинского предпринимателя оставили в СИЗО: обвиняется в даче взятки мэру

«Областной суд, с учетом позиции прокурора, отказал защитнику в удовлетворении жалобы. Меру пресечения в виде заключения под стражей оставил без изменения», — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Сторона защиты в апелляции просила смягчения меры пресечения до домашнего ареста или залога.
Адвокат уточнил, что на это есть основания: с его клиентом заключено досудебное соглашение. Однако суд не изменил своего решения.
По версии следствия, Виноградов получил беговую дорожку взамен на разрешение строительства. Мэр должен был ускорить получение разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию нежилого здания, а также помочь в согласовании и подписании документации во время строительства.
Центральный районный суд продлил меру пресечения мэру Троицка Александру Виноградову минимум до 12 апреля.