В МЧС рассказали, почему воронежцам с опозданием пришло оповещение об атаке беспилотников

После 23.00 29 февраля власти Воронежа и области в своих официальных каналах в мессенджерах оповестили жителей региона о том, что к Столице Черноземья со стороны Курской области направляются пять БПЛА. И попросили граждан принять меры к обеспечению собственной безопасности.
А вот с смс-сообщениями от МЧС, в которых также предупреждали воронежцев о пяти беспилотниках, возникли проблемы. Кто-то их получил вовремя, а кто-то уже после того, как власти уведомили, что опасность миновала.
В итоге смс-сообщения от МЧС люди получали в течение всей ночи и утра. Одна и та же рассылка растянулась по времени на несколько часов. В региональном ведомстве прокомментировали ситуацию.
В МЧС по Воронежской области пояснили, что смс-рассылки были запущены одновременно с оповещением через пуш-уведомления в приложении МЧС России.
— К сожалению, технические возможности сотовых операторов не позволяют провести настолько массовую и одновременную рассылку — вот поэтому и происходят такие казусы. Сейчас совместно с Правительством прорабатываем этот вопрос и ряд других, возникших в ходе информирования населения об угрозе БПЛА. Основная задача всех органов и ветвей власти — сделать эту систему максимально оперативной и точной, — подчеркнули в МЧС.
Один из операторов сотовой связи рассказал, почему процесс получения оповещения растягивается. Суть в том, что технически у них есть ограничения на рассылку СМС-сообщений. В час их можно сделать порядка тысячи. Плюс, человек может получить сообщение с опозданием, если телефон выключен или наблюдается сбой связи. Альтернатива — скачать региональное приложение МЧС России, чтобы получать пуш-уведомления.