В МЧС рассказали, почему воронежцам с опозданием пришло оповещение об атаке беспилотников

Один из операторов сотовой связи рассказал, почему процесс получения оповещения растягивается. Суть в том, что технически у них есть ограничения на рассылку СМС-сообщений. В час их можно сделать порядка тысячи. Плюс, человек может получить сообщение с опозданием, если телефон выключен или наблюдается сбой связи. Альтернатива — скачать региональное приложение МЧС России, чтобы получать пуш-уведомления.