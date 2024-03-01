Мешки с наркотиками на 540 млн тенге изъяли в подпольной лаборатории в Астане

«По подозрению в совершении данного уголовного правонарушения задержаны двое жителей столицы. В ходе обыска изъято свыше 27 кг психотропного вещества “мефедрон”, что эквивалентно около 80 тысячам разовых доз, а также более тонны прекурсоров. Стоимость изъятых наркотиков на “черном рынке” оценивается в 540 млн тенге», — отметили в КНБ.