Сибиряк купил водительские права около автовокзала в Иркутске

Со слов мужчины, он пытался сдать экзамен на права, но после седьмой попытки решил купить документ. В интернете нашел объявление о продаже и договорился с продавцом встретиться в Иркутске возле автовокзала. Незнакомец уверял, что удостоверение занесено во все базы данных.