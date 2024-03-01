Сибиряк купил водительские права около автовокзала в Иркутске

В выходные автоинспекторы остановили 63-летнего водителя отечественного автомобиля для проверки документов. Полицейские заподозрили, что документ поддельный и проверили его с помощью технико-криминалистической экспертизы. Опасения подтвердились. Об этом сообщают ГУ МВД России по Приангарью.
— Я купил водительское удостоверение, мне сказали, что оно настоящее, а оказалось, что нет, — говорит водитель.
Со слов мужчины, он пытался сдать экзамен на права, но после седьмой попытки решил купить документ. В интернете нашел объявление о продаже и договорился с продавцом встретиться в Иркутске возле автовокзала. Незнакомец уверял, что удостоверение занесено во все базы данных.
В отношении сибиряка завели дело о подделке документов.