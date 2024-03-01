В Красноярском крае будут судить браконьеров, убивших ручного лося Аяна

Убийство ручного лося по кличке Аян произошло в феврале 2023 года в Енисейском районе. Двое мужчин убили лося на заимке в селе Южаково. Это заметил хозяин заимки, на которой проживал лось. Он увидел следы от снегохода, а на снегу — останки лося, которые были ещё тёплыми.