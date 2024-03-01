В Красноярском крае будут судить браконьеров, убивших ручного лося Аяна

В Красноярском крае будут судить двух мужчин, которые убили ручного лося Аяна. Об этом рассказали в МВД.
Убийство ручного лося по кличке Аян произошло в феврале 2023 года в Енисейском районе. Двое мужчин убили лося на заимке в селе Южаково. Это заметил хозяин заимки, на которой проживал лось. Он увидел следы от снегохода, а на снегу — останки лося, которые были ещё тёплыми.
Прибывшие полицейские, обследуя территорию, на соседней заимке нашли останки ещё одного лося. Причастных к убийству удалось установить — ими оказались 61-летний житель Енисейского района и 41-летний житель Красноярска. Они охотились на лосей, не имея разрешительных документов, выслеживая их с помощью параплана.
В отношении обвиняемых было возбуждено и расследовано уголовное дело о незаконной охоте. Обвиняемым грозит до 5 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось о том, что с 29 февраля завершился официальный сезон зимней охоты в Красноярском крае.