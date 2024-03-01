В Новосибирской области в Барабинске пропал 14-летний подросток

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего или тех, кто его видел с 29 февраля 2024 года или после, просим сообщить по номеру 8−800−700−54−52 (бесплатный телефон поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт») или 112.