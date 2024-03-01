В Новосибирской области в Барабинске пропал 14-летний подросток

В Барабинске Новосибирской области пропал 14-летний Илья Карписонов. Об этом сообщает «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».
Он пропал 29 февраля.
Приметы: рост 184 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.
Одежда: черная куртка с капюшоном, черные ботинки, черная шапка.
С собой у Ильи был бежевый камуфляжный рюкзак.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего или тех, кто его видел с 29 февраля 2024 года или после, просим сообщить по номеру 8−800−700−54−52 (бесплатный телефон поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт») или 112.
Напомним, что в Новосибирске разыскивают мужчину с редким именем Христофор.