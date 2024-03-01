За год в Воронежской области выявили 12 нелегальных кредиторов

В Пресс-службе воронежского отделения Центробанка 1 марта отметили, что число таких нелегальных кредиторов выросло по сравнению с 2022 годом. Тогда их насчитали пять. Сейчас ими занимаются правоохранители. А названия организаций с реквизитами, сайтами и адресами попали в предупредительный список регулятора. Всего в нем уже 25 воронежских фирм.