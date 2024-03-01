За год в Воронежской области выявили 12 нелегальных кредиторов

В 2023 году Банк России вычислил в Воронежской области 12 организаций, которые занимались нелегальной деятельностью на финансовом рынке. По большей части фирмы маскировались под ломбарды.
В Пресс-службе воронежского отделения Центробанка 1 марта отметили, что число таких нелегальных кредиторов выросло по сравнению с 2022 годом. Тогда их насчитали пять. Сейчас ими занимаются правоохранители. А названия организаций с реквизитами, сайтами и адресами попали в предупредительный список регулятора. Всего в нем уже 25 воронежских фирм.
Как рассказал заместитель управляющего воронежским отделением Банка России Сергей Гуркин, чаще на уловку нелегальных кредиторов попадают люди, которым срочно нужны деньги. А такие организации действуют вне закона — превышают предел на проценты, штрафы и пени. И зачастую их задача не вернуть деньги, а отобрать имущество у клиентов.
— Поэтому перед тем, как взять в долг или доверить кому-то свои сбережения, следует тщательно проверить своего финансового партнера, — посоветовал Сергей Гуркин.
Всего же в России регулятор в 2023 году выявил 5,7 тысяч пирамид и нелегальных поставщиков финансовых услуг. Они рекламировали себя в соцсетях и мессенджерах. И многие работали только через интернет.
Убедиться, что компания легальная, можно на сайте регулятора в разделе «Участники финансового рынка».