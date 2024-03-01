Лесоруб поджег своих коллег из-за замечаний о работе в Красноярском крае

Об этом сообщили в ГСУ СК России по региону.
Инцидент произошел еще в ночь с 26 на 27 февраля. Четверо рабочих лесозаготовительной компании выпивали в вагончики. 29-летний работник начал говорить подозреваемому, что тот плохо выполняет свою работу, из-за чего произошла драка.
Обвиненный в плохой работе лесоруб дождался, когда все уснут, облил вагончик бензином, поджег и покинул место преступления. Он обосновался в охотничьем домике в 10 км.
Проснувшись от запаха дыма, рабочие выбрались из вагончика. Поскольку спутниковый телефон сгорел, пришлось идти около 5 км до ближайших лесозаготовителей, где они и сообщили о случившемся.
Двое мужчин находятся в Краевой клинической больнице в тяжелом состоянии. Один лечится в больнице Зеленогорска, его жизни ничего не угрожает.
Подозреваемого нашли и задержали. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае мужчина поджег автобус из-за ссоры с женой.