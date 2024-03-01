Руководителя финпирамиды QNET объявили в международный розыск

Как отметили в агенстве, Алмас Жубанаев в период незаконной деятельности использовал социальные сети «Instagram*» проводил тренинги, агитацию и привлечение лиц в Алматы, Шымкенте и Кызылорде. От его действий пострадали 59 человек. Сумма ущерба составилат 63 миллиона 373 тысяч 356 тенге.