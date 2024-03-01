Руководителя финпирамиды QNET объявили в международный розыск

«Департаментом экономических расследований по Кызылординской области разыскивается гражданин РК Жубанаев Алмас Уразалиевич 11.10.1990 года рождения за совершение преступления по факту создания и руководства финансовой пирамидой QNET в период 2019—2022 годов на территории Кызылорды и Кызылординской области», — сообщили в АФМ.
Как отметили в агенстве, Алмас Жубанаев в период незаконной деятельности использовал социальные сети «Instagram*» проводил тренинги, агитацию и привлечение лиц в Алматы, Шымкенте и Кызылорде. От его действий пострадали 59 человек. Сумма ущерба составилат 63 миллиона 373 тысяч 356 тенге.
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