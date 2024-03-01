Стала известна дата суда над Куандыком Бишимбаевым

Напомним, 9 ноября 2023 года стало известно о задержании экс-министра Куандыка Бишимбаева. Он был арестован по подозрению в убийстве супруги Салтанат Нукеновой. Тогда сообщалось, что в одном из ресторанов Астаны между посетителями произошла ссора, в результате которой от полученных травм скончалась молодая женщина. Изначально дело Бишимбаева расследовали по статье «Убийство», позже переквалифицировав на статью 99, часть 2, пункт 5 «Убийство, совершенное с особой жестокостью». 16 января 2024 года стало известно, что подозреваемому вменили еще одну уголовную статью — «Истязание» (часть 2 статьи 110 УК). 22 февраля брат погибшей опубликовал кадры с камеры ресторана, снятые в день смерти сестры, а также выложил в сеть фрагмент заключения судмедэксперта.