Стала известна дата суда над Куандыком Бишимбаевым

На этой неделе в судебном кабинете появились сведения о том, что материалы уголовного дела в отношении Бишимбаева переданы в суд. Также отмечается, что по делу проходит еще один фигурант. Ранее сообщалось о задержании директора «Гастро-центра», где произошло убийство супруги Бишимбаева Салтанат Нукеновой.
Ранее также стало известно, что судьей по делу Бишимбаева будет Айжан Кульбаева, которая рассматривала ряд других громких дел в Астане. Среди них — дела в отношении бывшего депутата Мажилиса Нуржана Альтаева, журналиста Махамбета Абжана, дело о покровительстве в колонии осужденному экс-главе нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017» Талгату Ермегияеву.
Напомним, 9 ноября 2023 года стало известно о задержании экс-министра Куандыка Бишимбаева. Он был арестован по подозрению в убийстве супруги Салтанат Нукеновой. Тогда сообщалось, что в одном из ресторанов Астаны между посетителями произошла ссора, в результате которой от полученных травм скончалась молодая женщина. Изначально дело Бишимбаева расследовали по статье «Убийство», позже переквалифицировав на статью 99, часть 2, пункт 5 «Убийство, совершенное с особой жестокостью». 16 января 2024 года стало известно, что подозреваемому вменили еще одну уголовную статью — «Истязание» (часть 2 статьи 110 УК). 22 февраля брат погибшей опубликовал кадры с камеры ресторана, снятые в день смерти сестры, а также выложил в сеть фрагмент заключения судмедэксперта.
Как заявил Айтбек Амангельды, пойти на этот шаг его вынудила ложь адвокатов Куандыка Бишимбаева, которые дали интервью, рассказав некоторые детали произошедшего. 23 февраля ситуацию прокомментировала адвокат потерпевшей стороны Жанна Уразбахова.