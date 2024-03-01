В Петербурге в контейнере с бананами нашли наркотики

«Контрабанду крупной партии кокаина пресекли сотрудники Балтийской таможни на территории Большого порта Санкт-Петербург. Изъято свыше 11 килограммов наркотика, стоимость которого на черном рынке превышает 165 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
Уточняется, что контрабанда была выявлена в ходе контроля контейнера, прибывшего из Антверпена (Бельгия). Таможенники обнаружили брикеты со спрессованным белым порошком в коробке с бананами. Экспертиза подтвердила, что это кокаин.
По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в особо крупном размере).
ФТС 24 января сообщала об изъятии в Большом порту Петербурга 1,2 тонны кокаина на 13 миллиардов рублей, наркотик прибыл из Антверпена в мешках с кофе.