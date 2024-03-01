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В Петербурге в контейнере с бананами нашли наркотики

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Таможенники в Санкт-Петербурге обнаружили 11 килограммов кокаина стоимостью более 165 миллионов рублей в контейнере с бананами, который привезли из Бельгии, сообщает пресс-служба ФТС.
Источник: © РИА Новости

«Контрабанду крупной партии кокаина пресекли сотрудники Балтийской таможни на территории Большого порта Санкт-Петербург. Изъято свыше 11 килограммов наркотика, стоимость которого на черном рынке превышает 165 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что контрабанда была выявлена в ходе контроля контейнера, прибывшего из Антверпена (Бельгия). Таможенники обнаружили брикеты со спрессованным белым порошком в коробке с бананами. Экспертиза подтвердила, что это кокаин.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в особо крупном размере).

ФТС 24 января сообщала об изъятии в Большом порту Петербурга 1,2 тонны кокаина на 13 миллиардов рублей, наркотик прибыл из Антверпена в мешках с кофе.