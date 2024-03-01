Каждое четвертое ДТП становится смертельным в Хабаровском крае

В Хабаровском крае растет число смертельных аварий. По данным регионального ГИБДД, в прошлом году люди гибли в каждой девятой аварии. В городах и селах трагичным становится каждое 12-е ДТП, на трассах — каждое четвертое.
При этом отмечается, что каждый третий погибший — пассажир пьяного водителя. Всего таких аварий было 191. В них пострадали 233 человека и погибли 53.
Основной причиной гибели людей стал выезд на встречную полосу движения — таких ДТП было 32. На втором месте — несоответствие скорости конкретным условиям — 31 смертельная авария. В 74,1% случаях причинами гибели людей также стали нарушение ПДД пешеходами и нарушение правил расположения транспорта на проезжей части. Таких аварий было 24 и 22 соответственно.
Из 147 погибших 64 были водителями, 47 пешеходами, 35 пассажирами и один — велосипедист. По вине водителей произошло 92,6% происшествий от общего числа ДТП в регионе. В них погибло 129 человек и 1525 получили травмы различной степени тяжести.