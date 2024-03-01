«Лишил жизни всю семью»: умер отец женщины, которую с пятилетней дочкой убил боец ММА в Новосибирске

Умер отец женщины, которую мог убить боец ММА в Новосибирске. Об этом стало известно сегодня, 1 марта. Отец убитой 39-летней Алины* жил в Алмате. Он попал в больницу после того, как узнал, что его дочь и внучка убиты в Новосибирске.
— У него давно были проблемы с сердцем. Видимо, все произошедшее его добило. Он попал в больницу, его подключили к ИВЛ. 1 марта он умер, — рассказали КП-Новосибирск знакомые семьи.
Пенсионера будут хоронить в Алмате. Его дочь и внучка похоронены в Новосибирской области.
— Хотим, чтобы этот мужик, который убил Алину и ее дочку, узнал о случившемся. Он лишил всю семью жизни. Мама Алины давно умерла, затем бабушка. Когда Алина получила от неё наследство, убили и её с дочкой. Теперь нет и отца. Пусть Фируз* живет с этой мыслью всю жизнь и не забывает о том, что натворил, — негодуют знакомые.
Напомним, что громкое убийство произошло в конце января. Алина вместе с пятилетней дочкой перестали выходить на связь с родными из Казахстана. Накануне она купила иномарку за 1,5 миллиона рублей и поставила на нее сигнализацию. Помогать с выбором авто ей помогал 31-летний спортсмен Фируз — женщина познакомилась с ним в такси.
Фируза задержали на границе Казахстана и Узбекистана. Мужчина сначала молчал, а потом признался: Алину зарезал, девочку задушил.
Спустя несколько недель следователям удалось найти тело Алины. Спортсмен прикопал ее в снегу на трассе в Тогучинском районе. Женщину опознали по татуировке на руке: «Улыбка дочери важней всего». Тело пятилетней девочки нашли в Новосибирском районе ещё через несколько дней.
Алину и ее дочку похоронили в Сузунском районе.
Тем временем следователи до сих пор ждут, когда Фируза экстрадируют в Новосибирск. Пока он находится в руках силовиков Казахстана.
*Имена изменены.