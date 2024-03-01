«Лишил жизни всю семью»: умер отец женщины, которую с пятилетней дочкой убил боец ММА в Новосибирске

— Хотим, чтобы этот мужик, который убил Алину и ее дочку, узнал о случившемся. Он лишил всю семью жизни. Мама Алины давно умерла, затем бабушка. Когда Алина получила от неё наследство, убили и её с дочкой. Теперь нет и отца. Пусть Фируз* живет с этой мыслью всю жизнь и не забывает о том, что натворил, — негодуют знакомые.