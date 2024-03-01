Вспышка кори зафиксирована среди мигрантов в Хабаровском крае

Роспотребнадзор Хабаровского края начал проверку после вспышки кори в Нанайском районе. Заболели иностранцы — сотрудники одного из добывающих предприятий, работающего в Хабаровском крае.
— Специалистами Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Определен круг лиц, контактировавших с заболевшими. Все подлежащие вакцинации в очаге привиты от кори, организовано медицинское наблюдение, — сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.
Уточняется, что случаи заболевания — единичные. Точное количество подхвативших вирус сотрудников не уточняется. Однако руководству все равно выдали предписание о проведении профилактики и противоэпидемических мероприятий.
Роспотребнадзор контролирует ситуацию.
Корь проявляется в виде кашля и насморка, а также болью в горле, лихорадкой и сыпью на коже. Иногда заболевание может проходить в тяжелой форме.