Ангарчанка лишилась 800 тысяч из-за того, что не отвязала старый номер телефона от «личного кабинета» банка.

Как рассказала оперативникам 26-летняя девушка, накануне ей стали поступать сообщения из банка о имеющейся кредитной задолженности, при этом никаких кредитов она не брала. Обратившись в подразделение данной финансовой организации, девушка получила подтверждение, что на неё действительно оформлен кредит, но на старые паспортные данные. Со слов заявительницы, еще в ноябре прошлого года в связи с замужеством она сменила фамилию и вместе с ней паспорт.