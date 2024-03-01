Ангарчанка лишилась 800 тысяч из-за того, что не отвязала старый номер телефона от «личного кабинета» банка.

Как рассказала оперативникам 26-летняя девушка, накануне ей стали поступать сообщения из банка о имеющейся кредитной задолженности, при этом никаких кредитов она не брала. Обратившись в подразделение данной финансовой организации, девушка получила подтверждение, что на неё действительно оформлен кредит, но на старые паспортные данные. Со слов заявительницы, еще в ноябре прошлого года в связи с замужеством она сменила фамилию и вместе с ней паспорт.
Далее оперативники установили, что ранее у потерпевшей также имелся номер телефона, которым она уже давно не пользуется. Как оказалось, старый номер телефона ангарчанки без её ведома попал в другие руки, в том числе и привязанный к нему «личный кабинет» от банковского приложения. Злоумышленники, воспользовавшись этим, оформили на неё финансовый займ и перевели себе деньги.
В настоящий момент полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.