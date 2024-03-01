В Бердске в четвертый раз обстреляли мусоровоз. У машины пробито лобовое стекло. К счастью, никто не пострадал.
Инцидент произошел утром в пятницу, 1 марта. В мусоровоз стреляли во дворе дома № 114 на улице Красная Сибирь. За рулем машины находился водитель Николай Драчев. Об этом сообщает издание «Бердск Онлайн».
Мужчина надеется, что полицейские найдут стрелка. Он переживает за свою жизнь. Водитель мусоровоза отправил видео с места ЧП напрямую следователю.
Драчев работает в компании «ЭкоСервис» уже почти восемь лет. Он никогда не конфликтовал ни с кем из жильцов.