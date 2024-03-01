24 из них оказались субъектами с признаками «черного кредитора», три компании — с признаками финпирамиды. Еще один являлся нелегальным субъектом на страховом рынке.
«Ъ-Казань».
В прошлом году в Татарстане выявили 28 нелегальных кредиторов
По итогам 2023 года Центробанк выявил в Татарстане 28 нелегальных кредиторов. Об этом говорится в сообщении Нацбанка республики.
24 из них оказались субъектами с признаками «черного кредитора», три компании — с признаками финпирамиды. Еще один являлся нелегальным субъектом на страховом рынке.