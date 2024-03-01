Не смогла удержаться от скорости: в автобусе Комсомольска пострадала бабушка

62-летняя женщина пострадала во время поездки на автобусе в Комсомольске-на-Амуре. Женщина отправилась по своим делам, выбрала один их маршрутов, который едет в нужном направлении, но до места не добралась.
По данным ГИБДД, все произошло 1 марта примерно в 12:30. Автобус DAEWOO BS 106 ехал по проспекту Ленина.
— В районе дома № 9 30-летний водитель пассажирского автобуса (водительский стаж — 12 лет), следуя установленному маршруту № 10, двигаясь по проспекту Мира со стороны улицы Вокзальной в сторону улицы Красногвардейской, допустил падение 62-летней пассажирки, — рассказали в Госавтоинспекции города Юности.
Сообщается, что женщина получила травмы. Какие — неизвестно. Остальные пассажиры не пострадали.
В ГИБДД напоминают горожанам, что во время поездки на общественном транспорте стоит быть аккуратней и держаться за поручни, если свободных мест нет.